"Non è facile dirti addio". Milly Carlucci in lacrime, il dramma che la colpisce durante l'ultima diretta (Di domenica 19 dicembre 2021) Attimi di commozione alla finalissima di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ieri sera, sabato 18 dicembre. Commozione che tocca direttamente la padrona di casa, che si è emozionata, e parecchio, quando Sara Di Vaira è stata eliminata insieme al suo Valerio Rossi Albertini. Il punto è che la Di Vaira, insieme a Simone Di Pasquale, non sarà presente alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. E insomma, la fine di questo rapporto professionale commuove la Carlucci: "Non è facile salutare una maestra così grande e una donna straordinaria, tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme", ha confessato in lacrime, che proprio non è riuscita a trattenere.

