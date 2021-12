Newcastle-Manchester City | gol incredibile di Cancelo | salta uomini come birilli | poi il bolide VIDEO

(Di domenica 19 dicembre 2021) E’ un gol pazzesco quello di Joaoin. Rete del momentaneo raddoppio degli ospiti davvero eccezionale da parte del portoghese, che dopo averto duese fossero, calcia verso la porta con violenza e con il collo destro pesca il jolly. La partita è poi terminata 0-4 per gli ospiti e quello dell’ex Inter e Juventus è stato il gol più bello dei quattro. Eccolo in alto. SportFace.

(Inghilterra) - Domenica della 18ª giornata di Premier League con ilCity che allunga ad 8 la striscia di vittorie consecutive in campionato, archiviato a domicilio il...Prova di forza da parte delCity che passeggia letteralmente sul campo delinfliggendo un poker pesantissimo nel pomeriggio in compagnia della Premier League 2021/2022. Lezione di calcio dei ragazzi di Pep ...Gli uomini di Guardiola vincono 4-0 a St.James Park e provano la fuga. Perdono ancora punti i Blues fermati 0-0 a Wolverhampton ...PREMIER LEAGUE - Il Chelsea, decimato dal Covid e dagli inforuni, sbatte nella nebbia contro il muro del Wolverhampton e non va oltre lo 0-0.