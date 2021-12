Nella morsa digitale di Putin Come cambia il Facebook russo

Leggi su formiche

(Di domenica 19 dicembre 2021) La prima metà di dicembre è stata piuttosto turbolenta per il VK Group, la società che in Russia controlla numerosi servizi web tra cui la piattaforma VKontakte (o VK), probabilmente il più celebre social media nei Paesi dell’ex Unione Sovietica.risultato di una serie di transazioni e tramite una rete di sussidiari e società affiliate, nei primi giorni del mese è andata in porto l’acquisizione di più del 50% del gruppo da parte di Gazprom, gigante del settore dell’energia controllato dal Cremlino. A stretto giro, il 3 dicembre sono arrivate le dimissioni da parte di Boris Dobrodeev dal ruolo di Chief Executive Officer di VK, mentre Gazprom Media ha dichiarato che il cosiddetto “di Russia” rimarrà sostanzialmente “un’azienda indipendente”. Agli occhi di commentatori e analisti, ciò che ha destato ulteriori preoccupazioni in materia di ...