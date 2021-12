NBA | Kevin Durant e Kyrie Irving ultimi di una lunghissima serie di giocatori entrati nei protocolli anti-Covid

(Di domenica 19 dicembre 2021) Si sta facendo sempre più importante la questione deiNBA che entrano nei-19., i nomi più celebri ad essere finiti nella ragnatela di tali, sono solo glidella, con il citatoche, da non vaccinato (e non intenzionato a farlo), appena entrato nella procedura per tornare disponibile ha fallito il primo dei test necessari. Pochi sono stati risparmiati, com’è possibile notare tramite l’elenco che segue. E per le franchigie più colpite, come Nets e Bulls, si è attivata una clausola inserita nel regolamento di questa stagione: ci sono le “hardship exemptions”, che permettono, in caso di focolaio o di ...

Anche in questo caso big a riposo per i campioni, che cedono di schianto per 90 - 119 di fronte ... 22 quli di Darius Garland, 15 con 10 assist per Ricky Rubio, 15 e basta perLove. Sul ...... stella del basket dei Brooklyn Nets , ha dovuto sottostare al protocollo anti - Covid della. Ad annunciarlo la sua stessa squadra, che ora vede ben otto giocatori in questa situazione....Si sta facendo sempre più importante la questione dei giocatori NBA che entrano nei protocolli anti-Covid-19. Kevin Durant e Kyrie Irving, i nomi più celebri ad essere finiti nella ragnatela di tali p ...Sono sette le partite giocate nella notte NBA. Anche se, più che sul parquet, le partite in questo momento sembrano in corso di svolgimento in luoghi lontani: aumentano a vista d'occhio i giocatori ch ...