Natale Giunta | grave incidente per lo chef de La Prova del Cuoco | fratture e intervento | la foto su Instagram

Advertising

SkyTG24 : #Palermo, cade con il monopattino: chef Natale Giunta in ospedale - PrinceDavid_BEL : RT @ilruttosovrano: La giunta leghista di Sesto San Giovanni, per ripianare un buco di bilancio, vuole smettere di pagare l'affitto degli a… - bundolo48 : RT @ilruttosovrano: La giunta leghista di Sesto San Giovanni, per ripianare un buco di bilancio, vuole smettere di pagare l'affitto degli a… - infoitinterno : Incidente per lo Chef Natale Giunta della Prova del Cuoco a Palermo - palermo24h : Incidente a Palermo, la buca e il monopattino: operato Natale Giunta -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Giunta

, paura per lo chef: incidente in monopattino, paura per lo chef: operato d'urgenza, paura per lo chef: i ringraziamenti Grande paura per lo chef...Brutta avventura per il noto chef della prova del Cuoco,. Era a bordo del monopattino quando è finito in una buca formatisi in strada attorno a un tombino per la mancanza di manutenzione negli anni e per le piogge di queste ultime settimane. L'...Si è acceso nella serata di ieri il "Natale dei desideri" a Taurisano, con l'inaugurazione del grande albero realizzato con cassette di legno in piazza Castello ...Cronaca - Grande paura per lo chef Natale Giunta, de La Prova del Cuoco. Il ristoratore ha avuto un brutto incidente in monopattino, documentato su .... Natale Giunta, paura per lo chef: incidente in ...