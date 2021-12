Napoli | stupra ragazza nel vicolo e la filma | la vittima lo fa arrestare

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Avrebbeto unae, mentre la violentava, l?hata con il suo smartphone e poi inviato il video in una chat. Un?altra violenza sessuale ai danni di unanel pieno...

serenel14278447 : Napoli, stupra l'amica e la filma: arrestato - Paola_zrz : RT @autocostruttore: Stupra l'amica, la riprende col cellulare e invia il video in chat. Arrestato un 19enne ucraino a Napoli - calvi1956 : RT @repubblica: Napoli, stupra l'amica e la filma: arrestato - repubblica : Napoli, stupra l'amica e la filma: arrestato - AnnaP1953 : RT @autocostruttore: Stupra l'amica, la riprende col cellulare e invia il video in chat. Arrestato un 19enne ucraino a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli stupra

La Repubblica

Nella notte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi di un locale in vico Candelora aper la segnalazione di una violenza sessuale. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una ragazza la quale ha raccontato che, poco prima, un giovane da lei conosciuto l'aveva costretta ad ...Nella notte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nei pressi di un locale in vico Candelora aper la segnalazione di una violenza sessuale. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una ragazza la quale ha raccontato che, poco prima, un giovane da lei conosciuto l'aveva costretta ad ...Avrebbe stuprato una ragazza e, mentre la violentava, l’ha filmata con il suo smartphone e poi inviato il video in una chat. Un’altra violenza sessuale ai danni di una ragazza nel ...Polemiche sull’archiviazione di una denuncia da parte della donna. Ma la Procura sannita precisa: «Da noi nessuna sottovalutazione del seppur minimo approccio costrittivo nei rapporti interpersonali t ...