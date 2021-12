Napoli, riaperto il parco della Floridiana. Dal Ministero altri 3 mln per riqualificare tutta l’area (Di domenica 19 dicembre 2021) Riapre al pubblico a Napoli il parco della Villa Floridiana. Alla cerimonia di inaugurazione il sindaco Gaetano Manfredi che ha assicurato che “i lavori continueranno e devo dire che l’intesa con il Ministero è molto salda in modo che i cittadini possano fruire al massimo di questa realtà che è fondamentale per la vivibilità del quartiere”. Manfredi ha aggiunto che obiettivo è “non solo che vengano completati tutti i lavori ma anche che ci sia una apertura continua in maniera tale da far fruire al massimo questo polmone di verde fondamentale per la città”. I lavori hanno interessato un’ampia superficie del parco della Villa Floridiana, situata tra l’ingresso di via Cimarosa e la Terrazza panoramica, chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza da molti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 dicembre 2021) Riapre al pubblico ailVilla. Alla cerimonia di inaugurazione il sindaco Gaetano Manfredi che ha assicurato che “i lavori continueranno e devo dire che l’intesa con ilè molto salda in modo che i cittadini possano fruire al massimo di questa realtà che è fondamentale per la vivibilità del quartiere”. Manfredi ha aggiunto che obiettivo è “non solo che vengano completati tutti i lavori ma anche che ci sia una apertura continua in maniera tale da far fruire al massimo questo polmone di verde fondamentale per la città”. I lavori hanno interessato un’ampia superficie delVilla, situata tra l’ingresso di via Cimarosa e la Terrazza panoramica, chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza da molti ...

Advertising

DOcoLA_99 : Oggi finalmente a Napoli hanno riaperto quella sfaccimm della galleria Vittoria e non occorre più farsi tutto quel giro del cazz - escadi2 : @potere_alpopolo scusate, conoscete un canale serio e affidabile che raccolga cibo vestiti coperte per chi ne ha bi… - Lilia_Zannoni : RT @maverick_fa: Mi ha fatto molto piacere l’altra sera vedere che ha riaperto l’ex Pizzeria-Ristorante Bella Napoli in via San Felice a Bo… - maverick_fa : Mi ha fatto molto piacere l’altra sera vedere che ha riaperto l’ex Pizzeria-Ristorante Bella Napoli in via San Feli… - antonellaa262 : Galleria Vittoria: è arrivato l’ok della Procura di Napoli. L’assessore Cosenza: “Il tunnel sarà riaperto alle auto… -