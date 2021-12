Napoli | riaperta stamattina al traffico la Galleria Vittoria | era chiusa da 15 mesi E via Partenope torna ai pedoni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 dicembre 2021) È stataquesta mattina alveicolare a, dopo 15di chiusura, la. La riapertura è stata resa possibile dal collaudo positivo dell’impianto di areazione seguito al dissequestro da parte della Procura. Nella giornata di ieri era stato anche completato il montaggio dei cavi di rame che erano stati rubati durante il periodo di chiusura. L’apertura sarà graduale, inizialmente è stato ripristinato il collegamento inda via Acton a via Morelli e nelle ore successive si invertirà il senso di marcia di via Arcoleo (che potrà percorrersi solo nella direzione) e di via Chiatamone (solo verso Santa Lucia), in questo modo potrà essere ripristinata anche la corsia dellain ...