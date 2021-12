Napoli | pistola alla tempia e bottino da 5mila euro | ricostruita la rapina di Ounas

Leggi su sportface

(Di domenica 19 dicembre 2021) Attimi di vera paura per Adam. L’esterno algerino delè stato vittima di unapoco prima di partire per la trasferta di Milano, dove i partenopei affronteranno, questa sera, i rossoneri. Il Corriere del Mezzogiorno ha fornito una ricostruzione di quanto avvenuto nel pomeriggio di sabato. L’auto diè stata bloccata dallo scooter sul quali si trovavano i due aggressori: uno di loro è sceso, mentre l’altro lo attendeva con il motore acceso. Il tutto è durato pochi secondi, con il malvivente che è arrivato a puntare unadel giocatore, che non ha opposto resistenza consegnandogli un orologio di valore, soldi e una catenina in oro. Il tutto per un totale di circa 5.000. SportFace.