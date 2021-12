Napoli, paura per Ounas: rapinato prima della partenza per Milano (Di domenica 19 dicembre 2021) Attimi di paura e terrore per l’esterno del Napoli Ounas: rapinato dopo la rifinitura e prima della partenza per Milano Attimi di paura per Adam Ounas dopo la rifinitura di ieri mattina. L’esterno del Napoli uscito dal campo sportivo e diretto verso la sua abitazione, prima della partenza per Milano, è stato rapinato da dei malviventi. Minacciato con una pistola puntata addosso, Ounas ha consegnato alcuni suoi valori ai banditi che poi si sono dati alla fuga. Secondi infiniti per l’azzurro che poi ha denunciato il fatto alla Polizia. L’esterno algerino non è nuovo a situazioni del genere. Anche nel ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Attimi die terrore per l’esterno deldopo la rifinitura eperAttimi diper Adamdopo la rifinitura di ieri mattina. L’esterno deluscito dal campo sportivo e diretto verso la sua abitazione,per, è statoda dei malviventi. Minacciato con una pistola puntata addosso,ha consegnato alcuni suoi valori ai banditi che poi si sono dati alla fuga. Secondi infiniti per l’azzurro che poi ha denunciato il fatto alla Polizia. L’esterno algerino non è nuovo a situazioni del genere. Anche nel ...

