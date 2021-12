Napoli, out anche Mario Rui: difesa da rivedere per Spalletti (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Napoli per la sfida contro il Milan perde anche Mario Rui, ora c’è il rebus difesa per Spalletti contro i rossoneri Il Napoli, oltre ad Insigne, non potrà contare nemmeno su Mario Rui. Il terzino sembrava dovesse essere recuperato per la super sfida di Sn Siro e invece sarà out. Spalletti ora dovrà reinventarsi la difesa con lo slittamento a sinistra di Di Lorenzo e l’inserimento a destra di Malcuit. Al centro Juan Jesus con Rrahamani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilper la sfida contro il Milan perdeRui, ora c’è il rebuspercontro i rossoneri Il, oltre ad Insigne, non potrà contare nemmeno suRui. Il terzino sembrava dovesse essere recuperato per la super sfida di Sn Siro e invece sarà out.ora dovrà reinventarsi lacon lo slittamento a sinistra di Di Lorenzo e l’inserimento a destra di Malcuit. Al centro Juan Jesus con Rrahamani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

