Napoli, Ounas dopo la rapina: “Ho avuto paura, pensavo fosse solo un tifoso” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Ho avuto paura e l’uomo ci ha immobilizzati nel garage per qualche minuto”. Adam Ounas ha raccontato il terribile episodio avvenuto nella giornata di ieri quando, di rientro dalla rifinitura di Castel Volturno, si è trovato dei ladri sotto al palazzo in cui vive e ha subito una rapina a mano armata, con qualche minuto di sequestro di persona. “Gli ho consegnato tutto ciò che avevo: orologio, collanina, anello e soldi – dichiara l’attaccante del Napoli – . Lui ha aperto il bagagliaio e ha preso anche una borsa. Non ci ha permesso di uscire dall’auto per alcuni minuti, poi quando ha preso tutto è fuggito via. All’inizio ho creduto si trattasse di uno dei tanti tifosi che non di rado arrivano sotto casa per chiedermi magliette, foto e autografi. Adesso sono tranquillo e voglio solo ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) “Hoe l’uomo ci ha immobilizzati nel garage per qualche minuto”. Adamha raccontato il terribile episodio avvenuto nella giornata di ieri quando, di rientro dalla rifinitura di Castel Volturno, si è trovato dei ladri sotto al palazzo in cui vive e ha subito unaa mano armata, con qualche minuto di sequestro di persona. “Gli ho consegnato tutto ciò che avevo: orologio, collanina, anello e soldi – dichiara l’attaccante del– . Lui ha aperto il bagagliaio e ha preso anche una borsa. Non ci ha permesso di uscire dall’auto per alcuni minuti, poi quando ha preso tutto è fuggito via. All’inizio ho creduto si trattasse di uno dei tanti tifosi che non di rado arrivano sotto casa per chiedermi magliette, foto e autografi. Adesso sono tranquillo e voglio...

