Napoli | miracolo a Milano! Gli azzurri battono il Milan con un gol di Elmas

(Di domenica 19 dicembre 2021) La 18^ giornata di Serie A si chiude con il big match di San Siro traporta subito in vantaggio la squadra azzurra con un colpo di testa. Unin emergenza con molte assenze sbanca il Meazza e, visto lo sviluppo del match, vince meritatamente Al 5? si sblocca subiton la partita con un gol di Eljif. Corner battuto forte da sul primo palo da Zielinski, colpo di testa del trequartista che batte Maignan schiacciando la sfera a terra. Ancora pericoloso il, di nuovo sugli sviluppi di un corner. Sponda aerea di Rrahmani, Anguissa indirizza verso la porta ma trova un rimpallo. Al 18?a un passo dall’1-1: bel cross di Ballo-Touré, imperioso stacco in anticipo di Ibra e palla fuori di un soffio. Al 31? ancora ...

... ricorsi a più non posso, proteste (andando a piedi da Taranto ae dormendo per strada ...o coincidenza, denunciamo l'omissione in atti di ufficio e il 17 dicembre la cancelleria di ...... specie adesso che l'Atalanta ha perso con la Roma e ilè atteso oggi dalla sfida col Milan. ... Ildi Berna. Da rivedere, e aspettare, Kean . È vero che battere Salernitana e Genoa era ...80' Saelemaekers si gira bene sulla trequarti e scappa verso la porta: la sua conclusione sfortunatamente è bloccata dalla schiena di Ibra. 79' Che occasione per il Milan!LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Milan-Napoli, posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A. 77’ Nel Napoli dentro Ounas e Politano fuori Lozano e Zielinski. 77’ Occasion ...