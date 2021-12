Napoli, ADL pronto a regalare un terzino sinistro a Spalletti: si chiude per Mandava? (Di domenica 19 dicembre 2021) Il mercato di gennaio è ormai alle porte e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di regalare a Luciano Spalletti un nuovo terzino sinistro per far rifiatare l’onnipresente Mario Rui. Nel mirino della dirigenza azzurra c’è Reinildo Mandava, 27enne mozambicano del Lille con cui Cristiano Giuntoli avrebbe già avuto i primi contatti. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Il mercato di gennaio è ormai alle porte e il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione dia Lucianoun nuovoper far rifiatare l’onnipresente Mario Rui. Nel mirino della dirigenza azzurra c’è Reinildo, 27enne mozambicano del Lille con cui Cristiano Giuntoli avrebbe già avuto i primi contatti. L'articolo

Advertising

ADeLaurentiis : Questa volta direi che il bicchiere è “tutto pieno”. Barcellona-Napoli e poi Napoli-Barcellona saranno due grandiss… - mirkocalemme : Lo immaginate il presidente del PSG dire che alla Torre Eiffel preferisce il Porto Vecchio di Marsiglia? La pizza… - AlfonsoFofo60 : RT @braciulone: Avete rotto le palle voi, la pizza che non piace ad ADL, Manolas e il rinnovo di Insigne! Siete tutti professori fin quando… - vitovito63 : RT @braciulone: Avete rotto le palle voi, la pizza che non piace ad ADL, Manolas e il rinnovo di Insigne! Siete tutti professori fin quando… - antofns : RT @enbusy: E mo’per il Napoli so cacchi,o vince o..domani vincere è impresa titanica,ma necessaria,perché al netto degli infortuni e delle… -