Moviola Fiorentina Sassuolo | l’episodio chiave del match

(Di domenica 19 dicembre 2021)arbitraledelvalido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Serra.DELCLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoSalerno : Moviola Fiorentina-Salernitana: buona la direzione di Ghersini - infoitsport : Moviola Fiorentina Salernitana: l’episodio chiave del match - SolosalernoIt : La moviola di Fiorentina Salernitana, a cura di Luca D'Urso. - SolosalernoIt : La moviola di Fiorentina Salernitana, a cura di Luca D'Urso. - infoitsport : Fiorentina Salernitana LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Fiorentina

Calcio News 24

...e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSassuolo 0 - 0Fischio ...... poco dopo, l'anticipo di Serie A,- Sassuolo con Diego Carmignani e Sara Meini. Alle 14,... Al termine, la consuetadi Filippo Grassia. Alle 20.45 il calcio d'inizio del posticipo di ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Fiorentina Sassuolo L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Sassuolo, valido per la 18ª ...Allo stadio Franchi, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi, Fiorentina e Sassuol ...