Motta: “Vogliamo migliorare, con il Napoli cercheremo di fare bene” (Di domenica 19 dicembre 2021) Thiago Motta, ai microfoni di Dazn, analizza il pareggio in casa contro l’Empoli e approfitta per lanciare un’avvertenza al Napoli: “Vogliamo migliorare, con il Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 19 dicembre 2021) Thiago, ai microfoni di Dazn, analizza il pareggio in casa contro l’Empoli e approfitta per lanciare un’avvertenza al: “, con il… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

M_J_Motta : RT @akakarolina: Oggi compie 78 anni. 'Pensiamo al futuro del pianeta e a come vogliamo lasciarlo a Keith Richards' #KeithRichards https://… - infoitsport : Spezia-Lecce, Thiago Motta: 'Dobbiamo accettare la realtà, vogliamo uscirne insieme' - Fantacalcio : Spezia-Lecce, Thiago Motta: 'Dobbiamo accettare la realtà, vogliamo uscirne insieme' - infoitsport : Calcio, Motta: 'Vogliamo mettere in difficoltà la Roma. Nzola out' -