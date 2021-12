Mostrare le zinne aiuta La cannonata contro Arisa dopo la vittoria | legittimo sospetto | chi apre il fuoco | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021) Cala il sipario su una bellissima edizione di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Ieri sera, sabato 18 dicembre, l'ultimissima puntata della stagione. Una puntata in cui si è consumato l'ennesimo litigio della stagione tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, insomma ormai non fa nemmeno più notizia. Ma, soprattutto, è stata la puntata delladie Vito Coppola, primi nella classifica finale: i due, affiatatissimi, hanno strappato lo scettro di Ballando. E, lo si ricorda, i due sembrano avere grande feeling: la loro storia passerà dalla danza all'amore? Ai posteri l'ardua sentenza. Per inciso, questa edizione di Ballando è quella che ha segnato la svolta sexy di: le immagini provocanti sui social, la confessione circa la volontà di cimentarsi col cinema erotico e via discorrendo. ...