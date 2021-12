Morto a 88 anni l’architetto Richard Rogers (Di domenica 19 dicembre 2021) E’ Morto a Londra all’età di 88 anni Richard Rogers, vincitore del Premio Pritzker. l’architetto italo-britannico, che ha progettato insieme a Renzo Piano il Centre Pompidou a Parigi, aveva firmato anche l’edificio dei Lloyd’s di Londra e il Millennium Dome a Greenwich. Nato nel 1933 da una famiglia anglo-italiana a Firenze, Rogers in giovane età si è trasferito in Inghilterra, dove in seguito si è formato alla Architectural Association School of Architure di Londra prima di laurearsi con un master presso la Yale University negli Stati Uniti . I suoi progetti, che comprendono anche l’edificio Senedd a Cardiff e la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, hanno ottenuto il plauso della critica con la Royal Gold Medal e il Pritzker Prize. Quando gli ha ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 dicembre 2021) E’a Londra all’età di 88, vincitore del Premio Pritzker.italo-britco, che ha progettato insieme a Renzo Piano il Centre Pompidou a Parigi, aveva firmato anche l’edificio dei Lloyd’s di Londra e il Millennium Dome a Greenwich. Nato nel 1933 da una famiglia anglo-italiana a Firenze,in giovane età si è trasferito in Inghilterra, dove in seguito si è formato alla Architectural Association School of Architure di Londra prima di laurearsi con un master presso la Yale University negli Stati Uniti . I suoi progetti, che comprendono anche l’edificio Senedd a Cardiff e la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, hanno ottenuto il plauso della critica con la Royal Gold Medal e il Pritzker Prize. Quando gli ha ...

