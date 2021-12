(Di domenica 19 dicembre 2021)insieme a Tiberio Timperi e a Ingrid Muccitelli è alla conduzione di Uno mattina in. Prima che il programma iniziasse ci sono state grandi tensioni tra lae Timperi e i due, durante l’estate, si sono lanciati, reciprocamente frecciatine di fuoco tanto che tutti si chiedevano come avrebbero mai potuto condurre, insieme, un programma non sopportandosi proprio. Invece, contro ogni previsione, il programma è iniziato, sta continuando a registrare un grandissimo successo di pubblico e le tensioni tra i due paiono abbastanza tenute a bada forse anche grazie alla predi Ingrid Muccitelli che da tanti anni è una grandissima amica e collega di Tiberio Timperi. I due hanno già condotto insieme e hanno sempre speso bellissime parole l’uno per l’altra....

Advertising

BaritaliaNews : Monica Setta senza mezzi termini: “Il clima che si respira a Unomattina in famiglia è …” - lifestyleblogit : Monica Setta domani un TV e radio con Dario Salvatori, Paolo Belli e Serena Autieri - - accapp7 : RT @heronimo1964: @ore14rai2 @RaiDue La Signora Monica Setta (grande giornalista,LEI)ha appena avvalorato la mia tesi…. E anche il condutto… - heronimo1964 : @ore14rai2 @RaiDue La Signora Monica Setta (grande giornalista,LEI)ha appena avvalorato la mia tesi…. E anche il co… - MaugeriAnnaLisa : 24 Agosto 2021 Evento 'Sicilia è Opportunità' Con Salvo Guglielmino, Antonello Piraneo e Sergio Rizzo. Bellissimo r… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Setta

Io Donna

e la conduzione a tre con Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi: 'Clima divertente a Unomattina in famiglia' Lunga intervista dipubblicata sul numero del settimanale Chi ...Infine, da settembre 2019 Timperi è tornato alla conduzione di UnoMattina in famiglia, insieme a. Il conduttore è fidanzato? Non sembra che Timperi si sia fidanzato dopo la separazione ...Monica Setta insieme a Tiberio Timperi e a Ingrid Muccitelli è alla conduzione di Uno mattina in famiglia. Prima che il programma iniziasse ci sono state grandi tensioni tra la Setta e Timperi e i ...Monica Setta e la conduzione a tre con Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi: "Clima divertente a Unomattina in famiglia" Lunga intervista di Monica Setta ...