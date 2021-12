Mondiali di nuoto, Mora conquista l’argento nei 50 dorso: “Tanta roba..” (Di domenica 19 dicembre 2021) Abu Dhabi – La quarta giornata dei Mondiali di nuoto in corta, in svolgimento fino a martedì 21 dicembre ad Abu Dhabi, ha visto l’Italia salire per tre volte sul podio iridato. Non solo lo ha fatto con la magica e potente staffetta della 4×50 stile libero maschile (leggi qui), ma anche con Thomas Ceccon e Lorenzo Mora. Thomas Ceccon Ceccon ha messo il bronzo al collo nei 100 misti proseguendo una stagione 2021 indimenticabile, mentre Mora ha conquistato l’argento nei 50 dorso. Un tris eccezionale per l’Italia: “Non me l’aspettavo proprio e non pensavo neanche di nuotare questo tempo – ha dichiarato Mora a margine della gara, come riporta il sito ufficiale della Federnuoto – so di aver rischiato con la subacquea, infatti, quando ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 dicembre 2021) Abu Dhabi – La quarta giornata deidiin corta, in svolgimento fino a martedì 21 dicembre ad Abu Dhabi, ha visto l’Italia salire per tre volte sul podio iridato. Non solo lo ha fatto con la magica e potente staffetta della 4×50 stile libero maschile (leggi qui), ma anche con Thomas Ceccon e Lorenzo. Thomas Ceccon Ceccon ha messo il bronzo al collo nei 100 misti proseguendo una stagione 2021 indimenticabile, mentrehatonei 50. Un tris eccezionale per l’Italia: “Non me l’aspettavo proprio e non pensavo neanche di nuotare questo tempo – ha dichiaratoa margine della gara, come riporta il sito ufficiale della Feder– so di aver rischiato con la subacquea, infatti, quando ...

