Ministro Gb, forse è troppo tardi per reagire a Omicron (Di domenica 19 dicembre 2021) "Potrebbe essere troppo tardi per rispondere a Omicron" poiché i casi di questa variante del Covid nel Regno Unito sono già molto diffusi. Lo sostiene in un editoriale sul Sunday Telegraph, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) "Potrebbe essereper rispondere a" poiché i casi di questa variante del Covid nel Regno Unito sono già molto diffusi. Lo sostiene in un editoriale sul Sunday Telegraph, la ...

Advertising

maxgreco : RT @vitalbaa: Forse leggendo per l'ennesima volta i documenti integranti le conclusioni del Consiglio europeo, la logica è più chiara. Ue c… - Mirko92982183 : RT @Gian59342003: Il procuratore dice che il ministro è stato evasivo e forse non ha detto la verità... Ma lui è ancora Ministro... Conterà… - luragiuseppe : RT @jimmomo: Il ministro per la Brexit Lord Frost si è dimesso stasera dal governo Johnson in dissenso con le politiche anti-Covid, gli aum… - infoitestero : Variante Omicron Gb, il ministro: 'Forse tardi per reagire' - Pier_evola : RT @Gian59342003: Il procuratore dice che il ministro è stato evasivo e forse non ha detto la verità... Ma lui è ancora Ministro... Conterà… -