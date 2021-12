MILLY CARLUCCI REGINA DELLO SHARE | PICCO DEL 44% PER LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE

(Di domenica 19 dicembre 2021)festeggia l’ennesimo successo di pubblico e critica. Oltre 4 milioni di telespettatori e unodel 28,04%, ovvero miglior dato per unadicon ledal 2013. Non è tutto. Doppiato la concorrenza con Uà, lo show di Claudio Baglioni con una parata di ospiti che nemmeno Sanremo, si è fermato ad appena 2 milioni di telespettatori con il 13,41%. La curva delladicon leè salita fino al monumentaledel 44% con la proclamazione dei vincitori Arisa e Vito Coppola che hanno superato nell’ultima sfida Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Complimenti da giornalisti e web aper l’eccezionale resa scenico di ...

Advertising

Ballando_Rai : 'Non è facile salutare una maestra così grande e una donna così straordinaria' Il saluto di @milly_carlucci alla no… - milly_carlucci : Si festeggia la vincitrice di #BallandoConLeStelle complimenti @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola… - milly_carlucci : Grazie a te @Saradivaira ?? @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle - Italia_Notizie : Ballando con le stelle, Morgan furioso contro i giudici Lucarelli e Mariotto: “Da licenziare, rubate lo stipendio”.… - davidguarnieri1 : @Fedorskj @MFerraglioni @milly_carlucci @stanzaselvaggia @SabrinaSalerno Non è possibile ribaltare il voto social i… -

Ultime Notizie dalla rete : MILLY CARLUCCI

Il Fatto Quotidiano

' Reparto sartoriale, presto, abbiamo bisogno di voi ' ha subito dichiarato. La coppia è scappata via, per aggiustare il corpetto ed è rientrata in studio. Sabrina Salerno, incidente ...... la cantante ha avuto la meglio in finale sulla coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, al suo ultimo ballo nel programma di. Il gradino più basso del podio se l'è ...Un video tratto dalla decima ed ultima puntata di Ballando con le stelle, il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La clip vede protagonista lo strepitoso co-conduttore del programma, Paolo..Ballando con le stelle 2021 è stato vinto da Arisa. Il maestro Vito Coppola, che gareggiava con lei, le ha dedicato una dolce lettera.