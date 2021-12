Milly Carlucci piange per l’addio di Simone Di Pasquale

(Di domenica 19 dicembre 2021)ha pianto quando ha salutatoDiche, dopo 16 anni, ha deciso di lasciare per sempre Ballando con le Stelle. L’ultimo ballo insieme lo ha fatto con Bianca Gascoigne, classificata seconda dietro Arisa. “Abbiamo iniziato insieme questo programma, sedici anni fa”. – ha dichiarato commossoDi– “Con questo programma abbiamo raccontato vite, devo moltissimo a questo programma. Tutti voi mi avete trattato meravigliosamente, spero di aver fatto il mio ruolo in questa squadra. Mi basta questo. Purtroppo non mi basterebbe una serata per ringraziare tutti voi. Qua dentro girano delle vite”. La conduttrice ha così aggiunto: “in questi anni è stata la nostra bandiera, c’è sempre stato. Ha fatto da guida a quelli giovani che mano ...

Ballando_Rai : 'Non è facile salutare una maestra così grande e una donna così straordinaria' Il saluto di @milly_carlucci alla no… - milly_carlucci : Un grandissimo ospite ?? grazie @albertoangela il 25 dicembre saremo con te! #stanotteanapoli @Ballando_Rai… - milly_carlucci : Si festeggia la vincitrice di #BallandoConLeStelle complimenti @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola… - arual812 : RT @fabiofabbretti: Milly Carlucci è riuscita a portare Morgan fino alla finale. Come? Senza mai difendere i giudici e zittire il concorren… - PinaRus02443851 : @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @Ballando_Rai Che schifo,che delusione il suo programma. -

Arisa vince 'Ballando con le stelle'. La coppia formata da Arisa e Vito Coppola ha vinto, come da pronostico, il talent condotto su Raiuno da, battendo nella sfida finale Bianca Gascoigne. Terzi classificati Sabrina Salerno e Morgan. Morgan, dopo l'esclusione dalla finalissima, è stato polemico con la Lucarelli e Mariotto che ...Queste esibizione per Simone sarà l'ultima nel reality codotto da: 'Per tutti - ha spiegato - è importante fare la finale e vincere, è importante per Bianca ma anche per me vincere lo ...Morgan irato, Salerno elimanata e la vittoria di Arisa: la finale dei colpi di scena a Ballando con le Stelle 2021 ...Stasera l’attesa finale, e nell’intervista la conduttrice ha commentato tutte le coppie in gara, a partire da una delle più amate sia dai social che dalla giuria: Arisa e Vito Coppola Ospite del talk ...