Million Day Estrazione 19 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi | estrazione Million Day alle ore 19 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 19 dicembre 2021) Torna il gioco delDay nonostante la domenica. La lotteria effettua la sua nuovain occasione di domenica 19, per fare compagnia ai suoi affezionati giocatori con la possibilità di vincenre un milione di euro. L’appuntamento arriva come sempre puntuale a partire dore 19:00 e sarà possibile sin da qualche minuto dopo consultare la combinazione vincente che è in grado di regalare un premio da 1 milione di euro. Tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:day Lotto SuperEnalotto EuroJackpotDay: come riscuotere le vincite dopo aver giocato in ricevitoria I giocatori che prendono parteestrazioni del ...