Militari a scuola per tamponi anti-dad, presidi rassegnati: “Piano Figliuolo? L’esercito non si è visto, i contagi aumentano, le Asl sono sempre più lente” (Di domenica 19 dicembre 2021) Nessun dirigente scolastico ha visto i Militari annunciati a inizio mese dal generale Francesco Figliuolo per potenziare lo screening nelle scuole. Nessun alunno ha fatto un tampone grazie alL’esercito, la campagna di testing e tracing non ha subito alcun cambiamento nelle ultime settimane. Le Asl restano in affanno e l’inversione di tendenza tanto auspicata non è arrivata, almeno a sentire il numero uno dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. I contagi a scuola aumentano, ma l’operazione “Athena” messa in campo dal Commissario straordinario per l’emergenza a sentire i capi d’istituto sembra aver fatto un buco nell’acqua. Il primo dicembre, con una nota, lo staff di Figliuolo aveva annunciato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Nessun dirigente scolastico haannunciati a inizio mese dal generale Francescoper potenziare lo screening nelle scuole. Nessun alunno ha fatto un tampone grazie al, la campagna di testing e tracing non ha subito alcun cambiamento nelle ultime settimane. Le Asl restano in affanno e l’inversione di tendenza tanto auspicata non è arrivata, almeno a sentire il numero uno dell’Associazione nazionale, Antonello Giannelli. I, ma l’operazione “Athena” messa in campo dal Commissario straordinario per l’emergenza a sentire i capi d’istituto sembra aver fatto un buco nell’acqua. Il primo dicembre, con una nota, lo staff diaveva annunciato un ...

Advertising

elio_vito : Da Presidente della Commissione Difesa feci votare una legge per riabilitare, da traditori a vittime di guerra, i m… - fattoquotidiano : Militari a scuola per tamponi anti-dad, presidi rassegnati: “Piano Figliuolo? L’esercito non si è visto, i contagi… - marisavillani : RT @ardigiorgio: Ministro bianchi “mai più dad”. Ministro speranza “no green pass per i bambini”. Mario draghi “militari per i tamponi a s… - LarenzaClelia : RT @elio_vito: Da Presidente della Commissione Difesa feci votare una legge per riabilitare, da traditori a vittime di guerra, i militari f… - Perplexity_is : RT @elio_vito: Da Presidente della Commissione Difesa feci votare una legge per riabilitare, da traditori a vittime di guerra, i militari f… -