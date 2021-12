Milano, paziente psichiatrico ossessionato da un anziano: finisce in tragedia (Di domenica 19 dicembre 2021) L’anziano si era reso conto dell’ossessione del paziente psichiatrico trentacinquenne con cui in passato aveva avuto una relazione. CarabinieriMilano. Nell’agosto del 2020, l’82enne Pierantonio Secondi conosce il 35enne romeno Dorel Grec su un sito di incontri. Nasce dunque una “relazione”, stando a quanto riportato dall’anziano nelle carte della denuncia contro Grec. I due si incontravano con cadenza settimanale, una o due volte a settimana. Non avevano mai convissuto, seppure Pierantonio racconta di avergli offerto ospitalità per una settimana nel 2020. L’atteggiamento “delirante, violento e aggressivo” di Grec aveva portato Pierantonio ad interrompere in modo brusco il rapporto con il romeno, su consiglio degli amici e della sorella. La frequentazione tra i due era diventata ... Leggi su formatonews (Di domenica 19 dicembre 2021) L’si era reso conto dell’ossessione deltrentacinquenne con cui in passato aveva avuto una relazione. Carabinieri. Nell’agosto del 2020, l’82enne Pierantonio Secondi conosce il 35enne romeno Dorel Grec su un sito di incontri. Nasce dunque una “relazione”, stando a quanto riportato dall’nelle carte della denuncia contro Grec. I due si incontravano con cadenza settimanale, una o due volte a settimana. Non avevano mai convissuto, seppure Pierantonio racconta di avergli offerto ospitalità per una settimana nel 2020. L’atteggiamento “delirante, violento e aggressivo” di Grec aveva portato Pierantonio ad interrompere in modo brusco il rapporto con il romeno, su consiglio degli amici e della sorella. La frequentazione tra i due era diventata ...

