Milan-Napoli, Zielinki avvisa: "Per lo scudetto ci siamo" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Piotr Zielinski gioisce dopo la vittoria di Milano. Prestazione superlativa del centrocampista polacco Gioia incontenibile quella di Piotr Zielinski dopo la vittoria che il Napoli ha conquistato sul campo del Milan: suo l'assist decisivo per Elmas.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

