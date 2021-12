Milan-Napoli | Pioli | “Giocata la miglior partita dell’ultimo periodo | peccato per il goal preso”

Advertising

acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - SkySport : ?? MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Elmas (5') ? #MilanNapoli ? - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - valle_paolo : @RaiSport C'è poco da protestare. Quest'anno avete sbagliato il ritorno con il Liverpool a Milano e questa sera con… - napolimagazine : SKY - Bucciantini: 'Nonostante le assenze il Napoli con il Milan giocava a memoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

MILANO - Stefano Pioli mastica amaro per il suo, sconfitto 1 - 0 dala San Siro . Dall'inizio di novembre i rossoneri hanno raccolto 8 punti in 7 partite, regalando ai cugini dell'Inter il titolo virtuale di campione d'inverno: " Non ...Stefano Pioli non vuole sentir parlare di unspremuto, dopo la sconfitta interna col. "Non siamo stanchi, stasera l'abbiamo dimostrato. Si può giocare con più qualità, ma dal punto di vista fisico e dell'intensità abbiamo fatto una ...Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni del post partita dopo il successo di misura a San Siro contro il Milan Missione compiuta per il Napoli, che riesce ad espugnare San ...Zielinski 6,5 - Oltre a fornire l'ennesimo assist stagionale, questa volta da corner, quando riesce a trovare spazio sulla trequarti mette in grossa difficoltà la fase difensiva del Milan ...