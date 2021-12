Milan-Napoli | le probabili | novità sulla fascia | Lozano dalla panchina

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ci siamo, la super sfida è arrivata. Un big match che vale il secondo posto in classifica. Parliamo di, in programma questa sera, domenica 19 dicembre alle ore 20.45, presso lo Stadio San Siro. Ad oggi la classifica è ridotta e ci sono state delle rivoluzioni: al comando con 43 punti c’è una fuggente Inter, seguita dai cugini rossoneri con 39 punti e dall’Atalanta (caduta ieri a Bergamo contro la Roma per 4-1) con 37 punti. Gli azzurri di mister Spalletti, invece, da capolisti si sono ritrovati al quarto posto con 36 punti. Ecco l’importanza della partita di stasera: un pareggio non servirebbe a nessuno, mentre una vittoria dei partenopei li porterebbe a pari punti con i diavoli rossi ed a -4vetta. Vediamo insieme quali sono leformazioni. Stando alle ultime notizie sulle possibili ...

14.15 - Non arrivano buone notizie dal ritiro del Milan in vista del match di stasera contro il Napoli: Theo Hernandez, inizialmente convocato da Stefano Pioli, è stato tolto dalla lista dei rossoneri ...
Il big match di questa sera tra Milan e Napoli vedrà un San Siro pieno: si viaggia verso il tutto esaurito La sfida di questa sera tra Milan e Napoli rappresenta un importante banco di prova per i ...