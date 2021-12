Milan-Napoli, le formazioni ufficiali del posticipo: cambio in difesa per Pioli! (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono uscite le formazioni ufficiali del big match della diciottesima giornata di Serie A. Pioli sceglie Ballo-Toure per sostituire il febbricitante Theo Hernandez. Di Lorenzo si sposta a sinistra con Malcuit a destra. Ballo Toure Milan Napoli Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Toure; Tonali, Kessie; Messias, Brahim, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli. Napoli (4-3-3): Ospina; Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Demme, Anguissa, Zielinski; Elmas, Lozano, Petagna. All. Spalletti. I due club devono riscattare le prove opache, rispettivamente contro Udinese ed Empoli, cercando di riacciuffare l’Inter e guardandosi dietro. Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono uscite ledel big match della diciottesima giornata di Serie A. Pioli sceglie Ballo-Toure per sostituire il febbricitante Theo Hernandez. Di Lorenzo si sposta a sinistra con Malcuit a destra. Ballo Toure(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Toure; Tonali, Kessie; Messias, Brahim, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.(4-3-3): Ospina; Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Demme, Anguissa, Zielinski; Elmas, Lozano, Petagna. All. Spalletti. I due club devono riscattare le prove opache, rispettivamente contro Udinese ed Empoli, cercando di riacciuffare l’Inter e guardandosi dietro.

Advertising

acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - SkySport : Milan-Napoli, Pioli contro il tabù Spalletti: tutti i precedenti degli allenatori #SkySport #SerieA #SkySerieA… - SkySport : Calciomercato Milan, Bremer e Botman obiettivi che piacciono anche al Napoli #SkyCalciomercato #Calciomercato… - fralittera : Ho letto la formazione del Napoli Non vedo come il milan non possa vincere almeno 3-0 - PianetaMilan : #MilanNapoli, #Romagnoli capitano. #Kessie non designato come vice | News #ACMilan #Milan #SempreMilan -