Milan-Napoli in campo e sul mercato | due obiettivi condivisi

(Di domenica 19 dicembre 2021) Secondo quanto trapela dalla squadra didi Sky Sport, il– dopo la rescissione consensuale decisa con Kostas Manolas – ha intenzione di cercare un nuovo difensore centrale sul. Deve farlo per occupare di nuovo uno slot lasciato libero dal greco. Gli azzurri hanno dueprincipali sule sarebbero gli stessidel. È sfida anche sul, insomma, non solo in. Bremer (24) del Torino “, Bremer e Botmanche piacciono anche alsono alla ricerca di un difensore centrale: i rossoneri hanno perso Kjaer per infortunio, Spalletti si è ritrovato senza Manolas ...

L'ex difensore, oggi analista e opinionista tra i più noti in tv, legge per noi in anticipodi stasera e parte proprio da chi non ci sarà sul prato di San Siro. "Tutte queste defezioni ...2 Theo Hernandez figura regolarmente nell'elenco dei convocati delper il big match di stasera contro il. Il terzino francese, seppur debilitato dall'influenza che lo ha molto limitato negli ultimi allenamenti, è a disposizione di Stefano Pioli, alla ..."Le risposte che piacciono ad Allegri". Questo il titolo del fondo di Matteo Marani dedicato alla Juventus sull'edizione odierna di Tuttosport: "Potrebbe essere un Natale diverso per la Juventus, che ...MILANO - Buone notizie per il Milan. Stefano Pioli recupera sia Olivier Giroud che Theo Hernandez per la sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti. Il bomber francese torna tra i convocati, mentre i ...