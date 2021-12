Milan-Napoli, i convocati di Pioli: tre big a disposizione! (Di domenica 19 dicembre 2021) L’ultimo appuntamento della 18° giornata di Serie A vedrà in campo a San Siro lo scontro diretto tra Milan e Napoli. Una novità in casa Milan: Theo Hernandez rientra nella lista dei convocati, anche se Ballo-Touré sembra essere in vantaggio per la maglia da titolare. Milan, Theo HernandezAnche Olivier Giroud rientra tra i convocati, per la prima volta dopo l’infortunio. Ecco la lista completa: Maignan, Mirante, T?t?ru?anu, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori, Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali, Giroud, Ibrahimovi?, Maldini. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) L’ultimo appuntamento della 18° giornata di Serie A vedrà in campo a San Siro lo scontro diretto tra. Una novità in casa: Theo Hernandez rientra nella lista dei, anche se Ballo-Touré sembra essere in vantaggio per la maglia da titolare., Theo HernandezAnche Olivier Giroud rientra tra i, per la prima volta dopo l’infortunio. Ecco la lista completa: Maignan, Mirante, T?t?ru?anu, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori, Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali, Giroud, Ibrahimovi?, Maldini. Ludovica Mauro

