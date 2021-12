Milan-Napoli 0-1, fine primo tempo a San Siro: il resoconto (Di domenica 19 dicembre 2021) fine primo tempo di Milan-Napoli, con i rossoneri sotto nel punteggio. Ecco il nostro resoconto della prima frazione di gioco. Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 dicembre 2021)di, con i rossoneri sotto nel punteggio. Ecco il nostrodella prima frazione di gioco.

Advertising

acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - OptaPaolo : 5 - Quello di Elmas dopo 5 minuti è il gol più veloce segnato dal Napoli, contro il Milan, in Serie A, dalla rete d… - SkySport : Milan-Napoli, Pioli contro il tabù Spalletti: tutti i precedenti degli allenatori #SkySport #SerieA #SkySerieA… - ThekingofFarmer : @Redblack100x100 Però va be il gioco l’avete manca qualcosa ma almeno giocate a calcio. A differenza della Juve int… - Mirko799 : Milan Napoli due squadre di merda -