Milan-Napoli 0-1 | Elmas decide | rossoneri k o Inter campione d’inverno Gol di Kessie al 90’ annullato dal Var

(Di lunedì 20 dicembre 2021) A San Siro grande partita della squadra di Spalletti che va subito in vantaggio e lo difende per tutto il match. Polemiche per l’annullamento del pareggio: il Var ha visto un fuorigioco di Giroud

... l'arbitro Massa , dopo on field review, annulla tutto per un fuorigioco di Giroud sul quale si spengono le speranze di rimonta del, che incassa l'aggancio in classifica del...30 Fiorentina - Sassuolo 2 - 2 15:00 Spezia - Empoli 1 - 1 18:00 Sampdoria - Venezia 1 - 1 18:00 Torino - Verona 1 - 0 20:450 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Alessandria - Parma 0 - 2 14:...MILANO - Se lo è aggiudicato il Napoli lo scontro diretto a San Siro contro il Milan. A fare la differenza è stato un gol di Elmas dopo cinque minuti di gioco, un vantaggio che la squadra di Spalletti ...Il Napoli trionfa a San Siro, riagganciando a quota 39 il Milan e scavalcandolo per differenza reti. Decisiva la rete al 5' del diamante Elmas, abile ad anticipare gli avversari in area e bucare ...