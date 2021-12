Milan, i convocati di Pioli in vista della sfida contro il Napoli (Di domenica 19 dicembre 2021) I convocati di Stefano Pioli del Milan per la sfida di questa sera a San Siro contro il Napoli: torna Giroud Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del Milan in vista della sfida di questa sera contro il Napoli. I rossoneri recuperano Giroud e c’è Hernandez. Portieri: Maignan, Tatarusanu, Mirante Difensori: Ballo-Tourè, Florenzi, Theo Hernandez, Kalulu, Tomori, Romagnoli Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Diaz, Castillejo, Messias, Saelemaekers, Tonali, Krunic, Kessiè Attaccanti: Ibrahimovic, Giroud, Maldini L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Idi Stefanodelper ladi questa sera a San Siroil: torna Giroud Stefanoha diramato la lista deidelindi questa serail. I rossoneri recuperano Giroud e c’è Hernandez. Portieri: Maignan, Tatarusanu, Mirante Difensori: Ballo-Tourè, Florenzi, Theo Hernandez, Kalulu, Tomori, Romagnoli Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Diaz, Castillejo, Messias, Saelemaekers, Tonali, Krunic, Kessiè Attaccanti: Ibrahimovic, Giroud, Maldini L'articolo proviene da Calcio News 24.

