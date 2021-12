Milan, Florenzi: «Ricordo poco del Napoli. Siamo arrabbiati» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli: le sue dichiarazioni Alessandro Florenzi, esterno del Milan, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PARTITA – «Il Napoli ha fatto la sua partita con il gol e il tiro al 76?, Ricordo poco del Napoli. Abbiamo fatto una buona partita che non meritavamo di perdere». UMORE DELLO SPOGLIATOIO – «arrabbiati per la sconfitta, per il gol annullato, per l’angolo da cui è nato il gol nato da una rimessa a nostro favore. Giocando in questa maniera ne perdi poche di queste partite, era una partita da pareggio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro, esterno del, ha parlato al termine del match perso contro il: le sue dichiarazioni Alessandro, esterno del, ha parlato al termine del match perso contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. PARTITA – «Ilha fatto la sua partita con il gol e il tiro al 76?,del. Abbiamo fatto una buona partita che non meritavamo di perdere». UMORE DELLO SPOGLIATOIO – «per la sconfitta, per il gol annullato, per l’angolo da cui è nato il gol nato da una rimessa a nostro favore. Giocando in questa maniera ne perdi poche di queste partite, era una partita da pareggio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Milan, #Florenzi: «Ricordo poco del #Napoli. Siamo arrabbiati» - _SiGonfiaLaRete : #MilanNapoli, #Florenzi: “Loro hanno giocato, anche se ricordo poche azioni da gol. A noi è mancato…” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Florenzi: 'Non meritavamo di perdere, nello spogliatoio eravamo arrabbiati' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Florenzi: 'Non meritavamo di perdere, nello spogliatoio eravamo arrabbiati' - iamfrancesco91 : @notizie_milan Io non ricordo te florenzi che eri cosi scarso -