Migliore: “Da giudice Di Rosa parole profonde, su Crespi errore giudiziario” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Ho letto le parole pronunciate alla Assemblea di Nessuno Tocchi Caino dalla Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, sul caso di Ambrogio Crespi. Nel suo intervento, la presidente Di Rosa ha sottolineato la necessità di superare il senso unicamente retributivo della pena e, elevandolo a esempio illuminante, di intendere la grazia, che in molti abbiamo chiesto, per Ambrogio Crespi come un ‘mezzo di riparazione-rimedio alle possibili incoerenze del sistema rispetto al senso di giustizia sostanziale’. Si tratta di parole profonde, che identificano il senso di profonda cultura costituzionale, ma soprattutto che sono di fondamentale importanza per le nuove generazioni”. Così su Facebook Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) “Ho letto lepronunciate alla Assemblea di Nessuno Tocchi Caino dalla Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di, sul caso di Ambrogio. Nel suo intervento, la presidente Diha sottolineato la necessità di superare il senso unicamente retributivo della pena e, elevandolo a esempio illuminante, di intendere la grazia, che in molti abbiamo chiesto, per Ambrogiocome un ‘mezzo di riparazione-rimedio alle possibili incoerenze del sistema rispetto al senso di giustizia sostanziale’. Si tratta di, che identificano il senso di profonda cultura costituzionale, ma soprattutto che sono di fondamentale importanza per le nuove generazioni”. Così su Facebook Gennaro, deputato di Italia Viva ...

italiaserait : Migliore: “Da giudice Di Rosa parole profonde, su Crespi errore giudiziario” - StraNotizie : Migliore: 'Da giudice Di Rosa parole profonde, su Crespi errore giudiziario' - fisco24_info : Migliore: 'Da giudice Di Rosa parole profonde, su Crespi errore giudiziario': Lo scrive su Fb il deputato di Italia… - Asiapersuasa : @Albepiazza @Ballando_Rai Simpatizzare per un giudice solo per andare contro ad un concorrente che ti sta antipatic… - Asiapersuasa : @SonoClarice Se è giusta la sconfitta. Se ti hanno votato per mero livore no.una giudice internazionale di ballo ha… -