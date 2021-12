“Mi sono ritrovata piena di sangue”: il racconto dei sopravvissuti alla tragedia della gru crollata a Torino (Di domenica 19 dicembre 2021) “Non so cosa sia successo, ho sentito un dolore alla testa e mi sono ritrovata piena di sangue”, questo è il racconto di Carolina Suraci, 61 anni, ferita dal crollo della gru avvenuto ieri a Torino. La testimonianza è riportata in un articolo del Corriere della sera. Il crollo della gru in via Genova ha provocato la morte di tre operai e il ferimento di alcuni passanti. Suraci è una di questi. È stata colpita da un calcinaccio, o forse da un pezzo di traliccio. La donna è crollata a terra ed è stata soccorsa dal titolare del bar all’angolo che in quel momento stava attraversando la strada: la donna aveva “un taglio profondo. L’abbiamo fatta accomodare qui nei tavolini sotto i portici, era sconvolta”, ... Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021) “Non so cosa sia successo, ho sentito un doloretesta e midi”, questo è ildi Carolina Suraci, 61 anni, ferita dal crollogru avvenuto ieri a. La testimonianza è riportata in un articolo del Corrieresera. Il crollogru in via Genova ha provocato la morte di tre operai e il ferimento di alcuni passanti. Suraci è una di questi. È stata colpita da un calcinaccio, o forse da un pezzo di traliccio. La donna èa terra ed è stata soccorsa dal titolare del bar all’angolo che in quel momento stava attraversando la strada: la donna aveva “un taglio profondo. L’abbiamo fatta accomodare qui nei tavolini sotto i portici, era sconvolta”, ...

