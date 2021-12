Meteo Italia | settimana di Natale gelida | freddo e neve a bassa quota

(Di domenica 19 dicembre 2021) Addio sole durante ladi. L’alta pressione che da qualche giorno sta proteggendo l’nel corso della prossimasarà sconfitta dall’irruenza del flusso perturbato atlantico. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, informa che “fino a mercoledì 22 dicembre l’anticiclone delle Azzorre riuscirà a mantenere un’atmosfera stabile su gran parte d’. Al Nord, molte nubi e locali banchi di nebbia potranno interessare la Pianura Padana mentre sul resto d’il sole sarà prevalente. Da giovedì 23 lo scenariorologico è destinato a cambiare: correnti via via più umide in arrivo dall’Atlantico prenderanno il posto dell’alta pressione e attiveranno venti meridionali che accompagneranno ...

Festività di NATALE a rischio MALTEMPO con PIOGGE e NEVE in montagna, meteo in peggioramento su gran parte d'Italia ...NEBBIA in PIANURA PADANA persistente anche di giorno fino a domani, poi meteo in graduale mutamento per il cedimento dell'alta pressione ...