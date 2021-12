Meteo 19 dicembre | ancora vento al Sud | mentre la nebbia insiste sulle pianure settentrionali

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ilper 19prevede un generale miglioramento al Sud, ma con venti forti,laaree del Nord Italia. Ilper questa domenica 19prevede un clima più stabile al Sud Italia,al Nord si prevede un clima nuvoloso e con locali nebbie. In tutta la penisola si avrà comunque una giornata priva di piogge. POTREBBE INTERESSARTI: Terremoto Bergamo, l’esperto INGV: “Possibili anche altre repliche” Immagine indicativa192021 (fonte:gettyimages) Questa domenica sarà caratterizzata da bel tempo ovunque, salvo nebbie fittedel Nord e nuvole in transito in Puglia, Basilicata e ...

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: nei prossimi giorni l'anticiclone ... Domenica 19 dicembre 2021 Al mattino cieli sereni su gran parte della regione, da segnalare ... Oggi, domenica 19 dicembre, a Roma e nel Lazio sarà una bella giornata, ma con temperature molto rigide e minime vicine allo zero ...