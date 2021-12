Messa in Tv oggi domenica 19 dicembre 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 19 dicembre 2021) Messa in tv domenica 19 dicembre 2021. Come ogni domenica, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire la Messa in televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare la Messa in tv oggi domenica 19 dicembre? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 19 dicembre 2021. Dopo la maratona Telethon e il programma A sua immagine con Lorena Bianchetti, alle 10.55 su Rai 1 ci sarà la Santa Messa in onda dalla Chiesa dei Santi Valentino e Ilario (Viterbo). Poi, alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro. Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021)in tv19. Come ogni, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire lain televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare lain tv19? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per19. Dopo la maratona Telethon e il programma A sua immagine con Lorena Bianchetti, alle 10.55 su Rai 1 ci sarà la Santain onda dalla Chiesa dei Santi Valentino e Ilario (Viterbo). Poi, alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco inda Piazza San Pietro. Per ...

