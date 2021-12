Medici No vax irrompono nella sala dell’assemblea dell’Ordine di Roma: “Vergogna!” (video) (Di domenica 19 dicembre 2021) Momenti di tensione, all’hotel Pineta di Roma, dove un gruppo di Medici No vax ha fatto irruzione nel corso dell’assemblea dell’Ordine dei Medici. “Vergogna, Vergogna!”, hanno urlato interrompendo la riunione dei camici bianchi dedicata all’approvazione del bilancio. “Avete sospeso i Medici non vaccinati e non chi non paga le quote da anni”, è stata una delle frasi urlate durante la protesta. Per spezzare la tensione, alla fine sono dovute intervenire le forze dell’Ordine. L’aggressione arriva nei giorni in cui il governo pensa di estendere la vaccinazione obbligatoria a nuove categorie professionali, soprattutto lavoratori a contatto con il pubblico. I Medici No vax e la reazione dell’Ordine “Siamo sempre stati ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 dicembre 2021) Momenti di tensione, all’hotel Pineta di, dove un gruppo diNo vax ha fatto irruzione nel corsodei. “Vergogna,”, hanno urlato interrompendo la riunione dei camici bianchi dedicata all’approvazione del bilancio. “Avete sospeso inon vaccinati e non chi non paga le quote da anni”, è stata una delle frasi urlate durante la protesta. Per spezzare la tensione, alla fine sono dovute intervenire le forze. L’aggressione arriva nei giorni in cui il governo pensa di estendere la vaccinazione obbligatoria a nuove categorie professionali, soprattutto lavoratori a contatto con il pubblico. INo vax e la reazione“Siamo sempre stati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Scoppia la bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari No vax pr… - Agenzia_Ansa : VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - repubblica : Roma, blitz di medici No Vax all'assemblea dell'Ordine: 'Basta sospensioni!'. Interviene la polizia - SSCColo : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | La protesta dei sanitari No vax all'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma #ANSA - mspini2 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Scoppia la bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari No vax protesta… -