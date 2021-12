Medagliere Mondiali nuoto vasca corta 2021: Italia seconda con 3 ori, USA al comando (Di domenica 19 dicembre 2021) IL Medagliere DEI Mondiali 2021 DI nuoto IN vasca corta # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 4 4 8 16 2. Italia 3 3 3 9 3. Canada 3 3 0 6 4. Svezia 2 1 2 5 5. Cina 2 0 0 2 5. Hong Kong 2 0 0 2 7. Russia 1 4 2 7 8. Paesi Bassi 1 2 2 5 9. Austria 1 0 0 1 9. Bielorussia 1 0 0 1 9. Corea del Sud 1 0 0 1 9. Israele 1 0 0 1 9. Giappone 1 0 0 1 14. Lituania 0 1 1 2 14. Sudafrica 0 1 1 2 14. Svizzera 0 1 1 2 17. Irlanda 0 1 0 1 18. Bosnia Erzegovina 0 0 1 1 18. Romania 0 0 1 1 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) ILDEIDIIN# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 4 4 8 16 2.3 3 3 9 3. Canada 3 3 0 6 4. Svezia 2 1 2 5 5. Cina 2 0 0 2 5. Hong Kong 2 0 0 2 7. Russia 1 4 2 7 8. Paesi Bassi 1 2 2 5 9. Austria 1 0 0 1 9. Bielorussia 1 0 0 1 9. Corea del Sud 1 0 0 1 9. Israele 1 0 0 1 9. Giappone 1 0 0 1 14. Lituania 0 1 1 2 14. Sudafrica 0 1 1 2 14. Svizzera 0 1 1 2 17. Irlanda 0 1 0 1 18. Bosnia Erzegovina 0 0 1 1 18. Romania 0 0 1 1 Foto: LaPresse

Advertising

Nicola89144151 : Medagliere Mondiali di Nuoto in Vasca Corta ???? - zazoomblog : Medagliere Mondiali nuoto vasca corta 2021: Italia quinta con 5 medaglie USA in testa - #Medagliere #Mondiali… - infoitsport : MEDAGLIERE - Nuoto MONDIALI Abu Dhabi 2021: tutte le MEDAGLIE giorno per giorno - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #MedagliereMondialinuotovascacorta2021 Medagliere Mondiali nuoto vasca corta 2021: Italia terza… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti oro e bronzo! Argento 4x100! Italia terza nel medagliere -