Mbappé | quale futuro? Il PSG non si arrende

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sono giorni caldi e i prossimi lo saranno ancora di più. Kylianva in scadenza di contratto con il PSG a fine stagione e non ha ancora firmato il rinnovo. I tempi stringono perché dal primo gennaio potrà...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé quale

Questa è la frase con lail Corriere dello Sport evidenzia l'inusuale innalzamento di ... con alcuni casi estremi come Kylian, Lionel Messi, Harry Maguire, Samir Handanovic e Matthijs de ...Oltre a questo Mbappe ha dichiarato che ammira in particolare nel mondo del tennis Roger Federer e Rafael Nadal, tennisti con ilsi è intrattenuto a parlare in passato in alcune occasioni dove ...