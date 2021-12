Mauro Icardi vittima di un incantesimo | la clamorosa rivelazione dell’influencer argentino

(Di domenica 19 dicembre 2021) Dall’Argentina arriva unasugli elementi che hanno generato la crisi coniugale trae Wanda Nara. Ecco cosa è emerso Secondo quanto rivela il noto influencer Mariano De La Canal, considerato molto vicino alla soubrette argentina, il centravanti del Paris Saint Germain avrebbe subito unAgua de tanga è questo, secondo il noto influencerMariano De La Canal, il motivo per cui il centravanti del Paris Saint Germainsi sarebbe invaghito della modella China Suarez mettendo a serio rischio il matrimonio con Wanda Nara. —>>> Leggi anche: Chi è la China Suarez: la modella ha fatto litigaree Wanda Nara Ma di che cosa si tratta? Stando sempre ...

Advertising

serieAnews_com : ???? #Juve, indizio social dal profilo di #Icardi. Caso o 'provocazione'? - jtwmberlake : RT @goalg0ys: ????? Mauro Icardi. ?????? #PSG - Novinho0987 : RT @goalg0ys: ????? Mauro Icardi. ?????? #PSG - juanpablo948277 : RT @goalg0ys: ????? Mauro Icardi. ?????? #PSG - Gayboyfrisky : RT @goalg0ys: ????? Mauro Icardi. ?????? #PSG -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Icardi

Eugenia China Suarez, incantesimo d'amore a: un nuovo retroscena Eugenia China Suarez, incantesimo d'amore a: 'l'agua de tanga' Eugenia China Suarez, incantesimo d'amore a: un racconto assurdo Eugenia ...Commenta per primo In cerca di un attaccante, la Juventus continua a monitorare il futuro di, che al Psg non sta trovando molto spazio. L'idea è quella di un prestito con diritto di riscatto.Dall'Argentina arriva una clamorosa rivelazione sulla crisi coniugale tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Ecco cosa è emerso nel dettaglio ...Wanda Nara ci dà le spalle: la show girl argentina ci regala una visione paradisiaca del suo fondoschiena perfetto. Le immagini sono da impazzire ...