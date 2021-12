Marvin Vettori sfida Jake Paul | “Proviamoci | lo faccio per le mma” TWEET

Leggi su sportface

(Di domenica 19 dicembre 2021) D “, ci proviamo? Indosso guantoni da 12 once, tu 6. Mi sento come se dovessi farlo per tutto il mondo delle mma, scegli un handicap e ti combatterò nonostante quello“. Lo ha scritto su Twitter, primo italiano a combattere per un titolo mondiale in Ufc, che lancia la, youtuber e pugile improvvisato, reduce dalla vittoria su Tyron Woodley, ex campione Ufc dei pesi welter. IL KO DIA WOODLEY So fucking embracing I feel like I gotta do it for the MMA world, pick one handicap @and I’ll fight you with it lol —(@) December 19, 2021 SportFace.