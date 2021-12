Martina Fidanza: 'Io, il cuore e l'operazione. Ora sto bene e vorrei essere già in bici...' (Di domenica 19 dicembre 2021) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

ItaliaTeam_it : L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in… - Gazzetta_it : Ciclismo, Martina Fidanza racconta l’operazione al cuore: “Punte di 245 battiti. Ora vorrei essere già in bici” - melinacugliari : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, Martina Fidanza operata al cuore per una tachicardia: 'Sto bene, tornerò più forte' - Quercino2 : RT @fratotolo2: 11 aprile 2021: “Martina Fidanza, vaccinata, batte…” 16 dicembre 2021: “Martina Fidanza operata al cuore per una tachicard… - ilpodsport : #Ciclismo Martina Fidanza è stata dimessa dopo l'operazione al cuore #ilpodsport -