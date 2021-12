Marotta: 'Icardi alla Juve? Ben vengano grandi campioni in Italia' (Di domenica 19 dicembre 2021) Beppe Marotta si gode la sua Inter, in vetta alla classifica di Serie A e reduce da sei vittorie consecutive in campionato, le ultime cinque senza subire reti. L'amministratore delegato dei nerazzurri ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 dicembre 2021) Beppesi gode la sua Inter, in vettaclassifica di Serie A e reduce da sei vittorie consecutive in campionato, le ultime cinque senza subire reti. L'amministratore delegato dei nerazzurri ...

Advertising

RaiSport : #Marotta: 'L'#Italia non è più l'el dorado del #calcio, ora è un campionato di transizione. Se un calciatore forte… - HCE__ : RT @tuttosport: #Icardi alla #Juve? #Marotta: 'Ben vengano grandi campioni in Italia' ?? - tuttosport : #Icardi alla #Juve? #Marotta: 'Ben vengano grandi campioni in Italia' ?? - pccpla : RT @GoalItalia: 'Icardi alla Juventus? Ben venga'?? La risposta di Marotta sul possibile ritorno in Italia dell'argentino ?? - Omar50464149 : RT @RaiSport: #Marotta: 'L'#Italia non è più l'el dorado del #calcio, ora è un campionato di transizione. Se un calciatore forte come #Ica… -