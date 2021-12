Maria De Filippi mai sentita prima: "Una str***", asfaltata Alessandra Celentano (Di domenica 19 dicembre 2021) Si sa che Maria De Filippi e Alessandra Celentano sono molto in confidenza e hanno un rapporto diretto. Ma oggi 19 dicembre durante la puntata di Amici, su Canale 5 la conduttrice ha lanciato diverse frecciatine alla maestra. Uno scambio di battuto che è avvenuto quando c'è stato l'esame di Cosmary, allieva della Celentano molto criticata da lei stessa. Ad un certo punto l'insegnante ha detto a Cosmary che si trucca troppo. “Tu invece?", l'ha incalzata con molta ironia la conduttrice. E la Celentano ha detto che lo deve fare per il bene di tutti. Quindi la De Filippi ha commentato: "È un po' stri*** però è anche spiritosa". Quindi la maestra ha detto: "Maria ma cosa dici? Le parolacce non si dicono davanti ai ragazzi". La ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Si sa cheDesono molto in confidenza e hanno un rapporto diretto. Ma oggi 19 dicembre durante la puntata di Amici, su Canale 5 la conduttrice ha lanciato diverse frecciatine alla maestra. Uno scambio di battuto che è avvenuto quando c'è stato l'esame di Cosmary, allieva dellamolto criticata da lei stessa. Ad un certo punto l'insegnante ha detto a Cosmary che si trucca troppo. “Tu invece?", l'ha incalzata con molta ironia la conduttrice. E laha detto che lo deve fare per il bene di tutti. Quindi la Deha commentato: "È un po' stri*** però è anche spiritosa". Quindi la maestra ha detto: "ma cosa dici? Le parolacce non si dicono davanti ai ragazzi". La ...

Advertising

assunta_caruso : RT @ItsLexi5998: Maria bella questa puntata de “I professionisti di Maria De Filippi” la rendiamo un format fisso? #Amici21 - celessbrg : giulia stabile grande dono che maria de filippi ci ha fatto conoscere - infoitcultura : Uomini e Donne: Maria De Filippi mette lui sul trono, il pubblico è in delirio - Giusy05033470 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Il manager di Can Yaman, Cuneyt Sayil, con la felpa ufficiale di Amici di Maria De Filippi: news e anticipazioni - http… - NOTIZIEWEBLIVE : Il manager di Can Yaman, Cuneyt Sayil, con la felpa ufficiale di Amici di Maria De Filippi: news e anticipazioni -… -