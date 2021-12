Margherita di Savoia: corona virus, chiuse sei scuole Per quegli alunni ritorno in classe nel 2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Sei scuole chiuse, da domani al 22 dicembre a Margherita di Savoia. Tutte quelle dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Ordinanza del sindaco Bernardo Lodispoto per l’aumento di casi di corona virus fra gli allievi. Dal 23 dicembre inizieranno, poi, le vacanze di Natale dunque il 2021 scolastico, per gli alunni di quegli istituti, è praticamente concluso: ritorno in aula dopo le feste. L'articolo Margherita di Savoia: corona virus, chiuse sei scuole <small class="subtitle">Per quegli alunni ritorno in classe nel ... Leggi su noinotizie (Di domenica 19 dicembre 2021) Sei, da domani al 22 dicembre adi. Tutte quelle dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Ordinanza del sindaco Bernardo Lodispoto per l’aumento di casi difra gli allievi. Dal 23 dicembre inizieranno, poi, le vacanze di Natale dunque il 2021 scolastico, per glidiistituti, è praticamente concluso:in aula dopo le feste. L'articolodisei Perinnel ...

Advertising

NoiNotizie : Margherita di Savoia: corona virus, chiuse sei scuole - barinewstv : Covid: aumento contagi tra alunni, sindaco di Margherita di Savoia chiude scuole - nadbitti : RT @CasaLettori: Il torroncino di Bagnara Calabra molto apprezzato dalla Regina Margherita di Savoia che non lo faceva mai mancare nei banc… - Bassi10Bassi : RT @CasaLettori: Il torroncino di Bagnara Calabra molto apprezzato dalla Regina Margherita di Savoia che non lo faceva mai mancare nei banc… - Mami43977485 : RT @CasaLettori: Il torroncino di Bagnara Calabra molto apprezzato dalla Regina Margherita di Savoia che non lo faceva mai mancare nei banc… -